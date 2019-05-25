Рособрнадзор решил дать пять советов желающим списать на ЕГЭ, сообщает DEITA.RU. В понедельник пройдут первые экзамены, момент как нельзя более кстати.

Первый: шпаргалку или телефон заметят быстро, ведь в аудиториях будут и педагоги, и общественные наблюдатели. В прямом эфире ведется видеозапись, которую просматривают наблюдатели из других регионов и Рособрнадзора. При подозрении на использование шпаргалки ваши результаты могут аннулировать. Кстати, запись хранится три месяца, поэтому аннулировать результаты могут даже у абитуриента.

Второй: выпускники должны будут прийти на ЕГЭ с паспортом и с сопровождающим педагогом, который обязан письменно подтвердить, что пришли именно вы, а не похожий на вас человек. При возникновении сомнений начнется проверка.

Третий: а помещении установят глушилки, соседние аудитории запечатают, входящих проверят металлоискателем вплоть до ботинок и манжетов. К часто выходящим и прихрамывающим, необычно себя ведущим ученикам присмотрятся особенно.

Четвертое: беспокоиться, используя шпаргалку – это стресс, который не даст вам сосредоточиться на экзамене и обдумать ответы.

Пятое: не пробуйте списать на русском и математике – лучше просмотрите КИМы по базовой математике, где есть самые распространенные формулы. На русскому языке вам поможет задание 8, 16 и 26 – за них дается большое количество баллов.

Анастасия Туркова