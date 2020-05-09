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Роспотребнадзор дал губернаторам рекомендации по снятию карантина

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Роспотребнадзор дал методические рекомендации главам субъектов РФ по снятию карантина из-за COVID-2019, сообщает ИА DEITA.RU. Пособие разместили на сайте ведомства. 

Как и говорилось во время совещания с Владимиром Путиным, снятие карантинных мер будет проходить в три этапа.

На каждом этапе ограничения отменяются постепенно. Сначала станут возможны прогулки и занятия спортом на улице, работа небольших объектов непродовольственной торговли и услуг, исключающих одномоментный контакт большого числа людей. Прежде всего, возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями.

На втором этапе смогут осуществлять свою деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные образовательные организации. При этом сохранятся ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг – без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта, предприятий общественного питания, гостиниц, образовательных учреждений без исключения.

На протяжении послабления группам риска все равно советуется находиться дома. Решения будут приниматься совместно с главными санитарными врачами регионов.

Отметим, что выход из карантина для каждого региона будет индивидуальным. В Приморье же в последние дни усилили карантинные меры – ограничение въезда сделали в Находке.

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