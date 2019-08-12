Россияне рискуют потерять много денег на ипотеке и кредитах, сообщает DEITA.RU.



Специалисты Роспотребнадзора раскрыли всю правду об ипотеках. В частности, эксперты посоветовали россиянам никогда не брать кредит на жилье в иностранной валюте.

В качестве примера специалисты привели швейцарские франки: процент у банков для такой ипотеки будет значительно ниже, чем для кредита в рублях. Однако, если вы получаете зарплату в российской валюте, то колебания курса могут вас неприятно удивить. Если курс рубля к франку упадет в 2 раза, то во столько же вырастут платежи по кредиту.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора напомнили о том, что при получении кредита или кредитной карты необходимо внимательно читать все условия. В некоторых банках могут быть слишком высокие проценты.

Елена Миронова