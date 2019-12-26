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Роспотребнадзор: деньги вызывают опасную болезнь
Посредством купюр можно заразиться гриппом, такую информацию представило ведомство на своём сайте в среду, сообщает DEITA.RU.
На официальном сайте Роспотребнадзора опубликовали список мифов и фактов о гриппе. В числе прочих пунктов оказалась информация о риске заражения через денежные купюры. Ведомство будто напомнило расхожую фразу, о том, что деньги – зло, обозначив банкноты «рассадником инфекции».
На сайте ведомства приведена любопытная информация про обращение купюр за границей. Так, в Японии банкноты подвергают стирке при высокой температуре, которая достигает двухсот градусов на специализированном оборудовании. В некоторых других странах купюры изначально выпускают с соответствующей бумаге с антисептической обработкой.
Стоит отметить, что россияне активно пользуются «безналом» - многие товары и услуги можно приобрести при помощи безналичной оплаты. «Пластик» обычно остаётся у владельца, поэтому риск заразиться гриппом при оплате товаров подобным образом минимален. А вот с наличными в России дела обстоят иначе.
Софья Корф