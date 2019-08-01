Не все торговые сети и точки решили прислушиваться к советам ведомства, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Известия".

Власти намереваются уже в скором времени начать применять санкции к владельцам магазинов и супермаркетов, которые не удосуживаться заниматься ограничением молочной продукции на натуральную и с использованием заменителей.

Своим бездействием, по мнению руководства Роспотребнадзора, продавцы вводят в заблуждение покупателей и не дают им выбрать более качественные продукты.

Решение о том, что разделение молочной продукции является обязательным уже начало действовать на территории России, однако пока контрольные органы лишь присматриваются за соблюдением новой нормы.

В ведомстве констатируют, что далеко не все торговые почти решили следовать букве нового порядка. В этой связи, специалисты заявляют о скором применение штрафов за соответствующее нарушение.

В Роспотребнадзоре уже предупредили ритейлеров, что могут оштрафовать их на сумму до 500 тысяч рублей.

Дмитрий Шевченко