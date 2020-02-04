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6 Декабрь 2019, 18:15

Роспотребнадзор напомнил об угрозе онкологии

врач

Ведомство отметило важность профилактики заболевания

О необходимости профилактики рака напомнил россиянам Роспотребнадзор, сообщает DEITA.RU.

Специалисты ведомства напомнили, что рак вызывают генетические факторы конкретного человека. Однако, ряд факторов может катализировать процесс формирования злокачественных опухолей. К ним относят вредные привычки, малоподвижный образ жизни, редкое посещение врачей.

Эксперты Роспотребнадзора рекомендуют больше бывать на свежем воздухе, спать не менее восьми часов в день, и, по возможности, соблюдать режим. Также полезно употреблять в пищу фрукты и овощи, а также отказаться от курения и злоупотребления спиртным. Важно вовремя проходить обследования и делать прививки от канцерогенных бактерий и вирусов. 

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