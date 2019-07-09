Если ваш рейс задержали, помните о своих правах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Роспотребнадзор напоминает, что задержавший отправление или опоздавший перевозчик обязан выплатить пассажирам штраф. Если только не сумеет доказать воздействие непреодолимой силы, помешавшее отправиться в путь вовремя, забрав пассажиров. Другим алиби может стать устранение неполадок на транспортном средстве, которые в противном случае угрожали бы жизни и здоровью путешествующих.

При изменении расписания перевозчик обязан уведомить пассажиров, с которыми заключен договор на авиаперевозки. Делается это любым доступным способом.

Также перевозчик обязан предоставлять пассажирам некоторые услуги при задержке или переносе рейса:

- пассажирам с детьми младше семи лет предоставить комнату матери и ребенка;

- организовать два звонка или сообщения по электронной почте за свой счет, если рейс нужно ждать больше двух часов;

- предоставить прохладительные напитки, если ожидание рейса продлится более двух часов;

- предоставить горячее питание, если рейс нужно ожидать более четырех часов, и далее в течение каждых шести часов днем и восьми часов – в ночное время.

Анастасия Туркова