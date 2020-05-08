Роспотребнадзор назвал девять правил защиты от мошенников

Сотрудники Роспотребнадзора назвали девять правил, которые могут помочь защите денежных средств на банковской карте, сообщает ИА DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

В ведомстве отметили, что во время карантинных мер количество онлайн-покупок значительно возросло. А связи с этим Роспотребнадзор составил девять правил, соблюдение которых защитит от воровства.

Для начала сотрудники рекомендуют совершать покупки только на проверенных сайтах. Они советуют проверить интернет-ресурс на наличие отзывов и не поддаваться искушению низкой цены. Роспотребнадзор советует подключить смс-оповещения на телефон, а совершать покупки желательно с помощью виртуальной карты. При этом на нее стоит переводить только ту сумму, которая необходима для покупки.

В ведомстве рекомендуют не обращать внимания на сообщения, в которых говорится о выигрыше приза, переходить по ссылкам или совершать любые другие действия.

Приобретать товары они советуют на сайтах с протокольной безопасностью, которые предоставляют чеки после покупки, а для совершения покупки желательна двойная авторизация с присланными кодами. Отдельно специалисты выделили, запрашиваемую информацию с сайтов-магазинов – для платежа нужен номер карты, срок ее действия и CVV-код, часть системных платежей может попросить имя и фамилию. Остальные данные по карте для покупки не нужны.

В ведомстве подчеркнули, что если мошенники все равно увели средства, а обнаружить это удалось очень оперативно, то сразу надо звонить в банк и сообщить об этом оператору, который может помочь в возврате средств.