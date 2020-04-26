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Роспотребнадзор назвал минимальные сроки продления самоизоляции

Коронавирус

Выход на плато заболеваемости ожидается на следующей неделе

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ослаблять существующие в России ограничения на сегодняшний момент нельзя – это чревато новой вспышкой инфекции в стране. Кроме того, она назвала примерные сроки того, когда существующие меры можно постепенно снимать, сообщает ИА DEITA.RU.

Согласно сообщению ведомства, для того, чтобы говорить о каких-то послаблениях режима, должно пройти не меньше двух недель – пока что Россия находится на пике заболеваемости – но он еще не пройден.

Как отметила Анна Попова, на сегодняшний день Россия прошла два инкубационных периода вируса – для того, чтобы говорить о возможном снижении заболеваемости, нужно пройти и третий.

Ранее власти уже говорили о продлении режима самоизоляции – скорее всего, это продлится как минимум до окончания майских праздников. Скорее всего – до середины мая.

Отметим, всего в России зафиксировано более 74,5 случаев заболевания коронавирусом. Из них 254 – в Приморье. Только за последние сутки в крае стало известно о 34 новых случаях заболевания. 

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