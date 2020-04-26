Новости
Стали известны осложнения после легкой формы коронавирусной инфекции
26 Апрель 2020, 14:15
Лавров прокомментировал выпады политиков в сторону ВОЗ
26 Апрель 2020, 13:45
Власти расскажут, как вести себя на майских праздниках
26 Апрель 2020, 13:15
Роспотребнадзор назвал минимальные сроки продления самоизоляции
26 Апрель 2020, 12:45
Собчак рассказала об отношениях с крабовым королем
26 Апрель 2020, 12:15
Сотрудника Минобороны ограбили неизвестные в медицинских масках
26 Апрель 2020, 11:45
Автобусы во Владивостоке начнут ходить чаще
26 Апрель 2020, 11:15
«Без Собчак скучно»: Политолог рассказал о роли Ксении в крабовой войне
26 Апрель 2020, 10:48
Роспотребнадзор назвал минимальные сроки продления самоизоляции
Выход на плато заболеваемости ожидается на следующей неделе
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что ослаблять существующие в России ограничения на сегодняшний момент нельзя – это чревато новой вспышкой инфекции в стране. Кроме того, она назвала примерные сроки того, когда существующие меры можно постепенно снимать, сообщает ИА DEITA.RU.
Согласно сообщению ведомства, для того, чтобы говорить о каких-то послаблениях режима, должно пройти не меньше двух недель – пока что Россия находится на пике заболеваемости – но он еще не пройден.
Как отметила Анна Попова, на сегодняшний день Россия прошла два инкубационных периода вируса – для того, чтобы говорить о возможном снижении заболеваемости, нужно пройти и третий.
Ранее власти уже говорили о продлении режима самоизоляции – скорее всего, это продлится как минимум до окончания майских праздников. Скорее всего – до середины мая.
Отметим, всего в России зафиксировано более 74,5 случаев заболевания коронавирусом. Из них 254 – в Приморье. Только за последние сутки в крае стало известно о 34 новых случаях заболевания.