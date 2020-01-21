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6 Декабрь 2019, 18:15

Роспотребнадзор не исключает попадания китайского вируса в Россию

вирус

Пневмонией неизвестного происхождения уже заразились жители Японии, Таиланда и Южной Кореи, сообщает DEITA.RU.

Роспотребнадзор не исключает возможности попадания нового коронавируса из Китая в Россию. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя ведомства, полностью исключить возможность попадания вируса, который вызывает пневмонию неизвестного происхождения, в страну невозможно. Только из Китая в Россию ежегодно приезжает более полутора миллионов человек. Столько же россиян выезжают в КНР.

Однако Роспотребнадзор делает все, чтобы не допустить серьезного распространения вируса.

Напомним, в декабре стало известно, что жители китайского города Ухань начали болеть нетипичной пневмонией. На сегодняшний день уже 218 человек заражены, среди них 14 врачей. Есть подтвержденные случаи передачи вируса от человека к человеку.

Елена Миронова 

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