Двадцать девять тонн пищи забраковали в детских лагерях после проверок Роспотребнадзора, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ. Она, как говорят в ведомстве, не соответствует требованиям.

Роспотребнадзор так и передал 10 июля, изучив пробы питания в детских оздоровительных учреждениях на первых летних сменах 2019 года.

Ведомство провело более чем 20 тысяч проверок в организациях отдыха и оздоровления детей, проверив также поставщиков пищевых продуктов. Изучалась организация питания, условия размещения детей и подростков, материально-техническое оборудование оздоровительных учреждений и организация водоснабжения.

Напомним, что не так давно в детском лагере был зафиксирован случай массового отравления детей. Пострадавшим поставлен предварительный диагноз: гастроэнтерит средней степени. Причины появления заболевания устанавливаются, ведется проверка.

Анастасия Туркова