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Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс

сигарета

Специалисты Роспотребнадзора проводят рейды в магазинах Приморского края, выискивая снюс и другие никотиновые смеси, сообщает DEITA.RU.

На сегодняшний день ведомством было изъято 83 партии, 746 штук никотиновых смесей. Рейды проходят и в выходные дни.

Напомним, снюс - это никотиновая смесь, которая не попадает под действие закона о курении и табаке. На данный момент российские законодатели бьются над официальным запретом к продаже всех аналогов снюса и самого сосательного табака в России.

Продажа его регламентируется законом о продукции питания, поэтому его возможно отпускать несовершеннолетним. Из-за этого снюс стал популярным среди подростков, которые стали массово травиться, поедая снюс и «никотиновые конфеты» ради забавы.

Иван Юрьев

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