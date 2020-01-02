Новости
Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс
2 Январь 2020, 16:15
ВОЗ поставил под сомнение пользу рассола
2 Январь 2020, 15:45
Пьяный приморец вылетел во Владивосток, а проснулся на Камчатке
2 Январь 2020, 15:15
Рост детской заболеваемости зафиксировали в России
2 Январь 2020, 14:45
Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности
2 Январь 2020, 14:15
Обиженный водитель расстрелял машину с матерью с ребенком
2 Январь 2020, 13:45
Цены на автомобили резко «взлетели» в России
2 Январь 2020, 13:15
Раскрыты народные способы борьбы с алкогольным отравлением
2 Январь 2020, 12:45
Роспотребнадзор отбирает у школьников Приморья снюс
Специалисты Роспотребнадзора проводят рейды в магазинах Приморского края, выискивая снюс и другие никотиновые смеси, сообщает DEITA.RU.
На сегодняшний день ведомством было изъято 83 партии, 746 штук никотиновых смесей. Рейды проходят и в выходные дни.
Напомним, снюс - это никотиновая смесь, которая не попадает под действие закона о курении и табаке. На данный момент российские законодатели бьются над официальным запретом к продаже всех аналогов снюса и самого сосательного табака в России.
Продажа его регламентируется законом о продукции питания, поэтому его возможно отпускать несовершеннолетним. Из-за этого снюс стал популярным среди подростков, которые стали массово травиться, поедая снюс и «никотиновые конфеты» ради забавы.
Иван Юрьев