Роспотребнадзор озвучил ограничения в работе гостиниц

Роспотребнадзор разработал рекомендации для российских хостелов и гостиниц по работе после снятия карантина, сообщает ИА DEITA.RU.

Сроки начала поэтапного снятия ограничений до сих пор не названы, но Роспотребнадзор активно разрабатывает грядущие меры безопасности. Это означает, что снятие карантина уже не за горами. Так, после фитнес-центров и баров разработаны рекомендации для гостиниц и хостелов.

Согласно пописанному главой ведомства Анной Поповой документу, отечественные гостиницы ждет множество ограничений. Так, разрешение в номерах станет либо одноместным, либо семейным.

Количество единовременно находящихся в помещении людей не уточняется. Приоритетом станет кормление людей не в общем помещении, а в номерах. В случае, если это невозможно, в столовой столы должны стоять не менее чем в двух метрах друг от друга.

К слову, в барах это значение равно полутора метрам. Шведский стол может быть организован только при наличии специальной разметки, которая позволит соблюдать социальное дистанцирование. Время завтрака для посетителей будет увеличено.

Кроме того, посетители и персонал будут обязаны проветривать помещения не реже раза в два часа.

Как и в случае с барам и бассейнами, сотрудники будут проходить обязательный контроль температуры тела, обязательным станет размещение в общей доступности санитайзеров и антисептиков, а также ношение масок и перчаток.

Роспотребнадзор рекомендует гостиницам и хостелам отказаться от декоративных подушек, покрывал и одеял, так как они находятся в общем пользовании и могут быть местом распространения вируса.

Напомним, ранее ведомство увеличило необходимое минимальное расстояние между столами для баров и ресторанов с метра до полутора. Также из документа убрали этапы снятия ограничений - действовать Роспотребнадзор будет по ситуации.

За последние сутки в России выявлено 9 035 заболевших. Скончались 4 855 человек. Количество зараженных людей в мире достигло почти 11 миллионов.