Специалисты Роспотребнадзора предупредили туристов об опасности лихорадки денге в Таиланде, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

Как рассказали эксперты Роспотребнадзора, зарегистрировано эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде. С начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тысяч случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние 2 недели - 21 тысяча, из них 90 случаев закончились летальным исходом.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей.

В целях профилактики инфекционных заболеваний ведомство считает необходимым соблюдать меры предосторожности и рекомендует носить одежду, максимально закрывающую части тела, использовать специальные отпугивающие насекомых средства, а также обязательно ставить сетки на окна и двери в помещениях.

Ранее стало известно, что в соседних с Россией странах – Украине, Казахстане и Грузии счет заболевших корью пошел на тысячи. Следовательно, вирус легко может проникать и в Россию. По статистике Роспотребнадзора, в 2018 году в России заболели более 2,5 тысячи человек – это в три раза больше, чем в 2017 году.

Мужчина, же, основавший преступную группу с целью хищения средств в кредитных организациях, предстанет перед судом в Приморье. Он был задержан в Королевстве Таиланд и доставлен в Москву. Как рассказали в УМВД России по Приморскому краю, на данный момент расследование по уголовному делу окончено. 38-летнего гражданина обвиняют в совершении мошенничества в сфере кредитования на 12 миллионов рублей.

Дмитрий Санников