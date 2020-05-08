Роспотребнадзор призвал остановить раздельный сбор мусора

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали на время отказаться от раздельного сбора ТКО, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА-Новости».

В ведомстве благополучия граждан считают, что во время сортировки отходов сотрудники мусорных предприятий могут подхватить коронавирусную инфекцию. В ведомстве подчеркнули, что вирус не устойчив и может сохраняться до трех дней, а если в расчет взять большое количество бессимптомных больных, то любой предмет в мусорном ведре может оказаться опасным.

Напомним, что в стране проходит мусорная реформа, в рамках которой вводится раздельных сбор мусора в разных регионах страны. Приморье реформа заработала в начале года в столице региона она проходила с осложнениями. В крае мусор сортируют на полигоне, там для этого запущено две линии по переработке.