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Роспотребнадзор призвал остановить раздельный сбор мусора

мусор, помойка,

Специалисты Роспотребнадзора посоветовали на время отказаться от раздельного сбора ТКО, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «РИА-Новости».

В ведомстве благополучия граждан считают, что во время сортировки отходов сотрудники мусорных предприятий могут подхватить коронавирусную инфекцию. В ведомстве подчеркнули, что вирус не устойчив и может сохраняться до трех дней, а если в расчет взять большое количество бессимптомных больных, то любой предмет в мусорном ведре может оказаться опасным.

Напомним, что в стране проходит мусорная реформа, в рамках которой вводится раздельных сбор мусора в разных регионах страны. Приморье реформа заработала в начале года в столице региона она проходила с осложнениями. В крае мусор сортируют на полигоне, там для этого запущено две линии по переработке. 

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