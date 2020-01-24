Роспотребнадзор просит россиян не ездить в Китай

Роспотребнадзор просит российских туристов по возможности не посещать Китай. Особенно это касается города Ухань, где выявлен очаг нового опасного заболевания, сообщает DEITA.RU.

Как сообщило ведомство на своем официальном сайте, такая рекомендация будет существовать до того, как ситуация с новой пневмонией не станет более стабильной.

По последним данным, минимум 25 человек уже скончались от неизвестного вируса – пневмонии нового типа. Сейчас около 571 человек официально зарегистрирован, как заболевший. Из них около сотни в тяжелом состоянии.

Отмечается, что часто люди просто теряют сознание на улице – заболевание вызывает лихорадку и трудности с дыханием. Поражает легкие и другие важные органы.

Выяснилось, что вирус успешно передается от человека человеку.

Александра Маслова