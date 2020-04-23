Роспотребнадзор просит салоны красоты перестать быть уютными

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Клиентам не рекомендуется предлагать чай
Роспотребнадзор подготовил для компаний сферы обслуживания рекомендации на период пандемии, сообщает ИА DEITA.RU.
Такие предприятия, как химчистки, автосервисы, ателье и парикмахерские открыты с рядом оговорок в некоторых регионах России. Ведомство направило рекомендации властям субъектов, которые, в свою очередь, должны ознакомить с ней бизнес, пишет «Парламентская газета». Преимущественно советы одинаковые.
Перед открытием во всех помещениях нужно провести генеральную уборку с дезинфицирующими средствами, все контактные поверхности (дверные ручки, столики и т.д.) обрабатывать весь рабочий день, отдельно – после каждого клиента. Посетители должны у входа в помещения компании иметь возможность воспользоваться санитайзером.
Для парикмахерских есть отдельная оговорка: не угощать гостей чаем и кофе. Почему это не касается, к примеру, автосервисов, где подобное тоже может практиковаться, не уточняется. Также в зале может быть только один клиент с мастером.
Кроме того, в обед нежелательно выпускать персонал на улицу.