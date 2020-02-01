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6 Декабрь 2019, 18:15

Роспотребнадзор рассказал, для кого коронавирус наиболее опасен

вирус

Глава ведомства назвала наиболее уязвимые категории граждан

Пожилые граждане и дети наиболее уязвимы для нового опасного заболевания, которое уже атаковало Китай, сообщает DEITA.RU.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что старшее поколение и дети легко подхватывают новую опасную пневмонию. Так, у детей иммунитет часто еще не до конца сформирован, а у пожилых людей, напротив, теряет свою силу. Особенно уязвимы к нему именно пожилые граждане.

Ведомство также рекомендовало россиянам отложить поездки в Поднебесную, даже если те уже были запланированы. Кроме того, особенно опасно заболевание тем, что его первые симптомы часто напоминают банальный грипп.

Меры профилактики такие же, как и с другими ОРВИ – как можно чаще мыть руки, пользоваться антисептическими средствами, следить за чистотой смартфонов. 

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