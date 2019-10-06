Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по профилактике гриппа, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

Как отмечают специалисты, чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует промывать полость носа и регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Также в ведомстве советуют гражданам регулярно проветривать, делать влажную уборку и увлажнять воздух в помещении. Не стоит также забывать о здоровом образе жизни, сбалансированном питании, физических упражнениях и полноценном сне.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что оптимально проводить вакцинацию в сентябре- октябре, тогда к началу эпидемического сезона, вырабатывается достаточная иммунная защита. По данным многолетнего мониторинга за заболеваемостью, эпидемическое распространение гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Приморском крае регистрируется в январе.

Дмитрий Санников