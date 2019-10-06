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Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом

врач, доктор - Pixabay

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по профилактике гриппа, сообщает DEITA.RU по материалам надзорного ведомства.

Как отмечают специалисты, чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует промывать полость носа и регулярно мыть руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Также в ведомстве советуют гражданам регулярно проветривать, делать влажную уборку и увлажнять воздух в помещении. Не стоит также забывать о здоровом образе жизни, сбалансированном питании, физических упражнениях и полноценном сне.

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что оптимально   проводить вакцинацию в сентябре- октябре, тогда к началу эпидемического сезона, вырабатывается достаточная иммунная защита.  По данным многолетнего мониторинга за заболеваемостью, эпидемическое распространение  гриппа и острых респираторных вирусных инфекций  в  Приморском крае  регистрируется в  январе.

Дмитрий Санников

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