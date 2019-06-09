Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации россиянам по защите в жаркую погоду, сообщает DEITA.RU.

Как отметили эксперты надзорного ведомства, в целом ряде регионов страны установилась аномально жаркая погода. Аномалия состоит в том, что температура воздуха превышает средние многолетние значения для данного периода года.

В Роспотребнадзоре предупреждают, что повышенная температура может плохо отражаться на состоянии здоровья людей, в первую очередь пожилых и детей. Это может приводить к обострению хронических заболеваний, а в ряде случаев к перегреву организма и резкому ухудшению здоровья.

Для профилактики специалисты надзорного ведомства советуют соблюдать простые, но эффективные меры. В сильную жару рекомендуется ограничить время нахождения на улице, а также снизить физические нагрузки до минимума. Обязательно проветривать помещения, можно включать вентиляторы или кондиционеры воздуха.

На улице спасут легкая одежда из натуральных тканей светлой расцветки, головной убор, солнцезащитные очки и зонтики.

В жару следует отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, лучше всего его заменить рыбой или морепродуктами. Необходимо предусмотреть снижение количества копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания. Также рекомендуется употреблять большое количество жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочно-кислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков.

Дмитрий Санников