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Роспотребнадзор рассказал, как вернуть некачественное лекарство
В таком случае закон оказывается на стороне покупателя
Часто бывает так, что человек, купив тот или иной препарат, уже дома выясняет, что тот не подходит ему по параметрам, или вовсе оказался некачественным, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Роспотребнадзор.
В таком случае закон оказывается на стороне покупателя – тот может отнести неподходящий товар в аптеку и потребовать его замены на такой же. В критических случаях можно вернуть товар, запросив его полную цену, или выразить необходимость в возмещении расходов.
Недостатками в случаях медикаментов можно считать просрочку, случаи, когда в упаковке нет инструкции или нарушенную целостность упаковки.
При возникновении сложностей с возвратом лекарств гражданин должен составить претензию, желательно в 2 экземплярах.