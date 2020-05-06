Роспотребнадзор рассказал, какие карантинные меры будут сняты последними

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Пока что речи о снятии ограничений в ближайшее время не идет

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что позже всего потеряет силу запрет на проведение массовых мероприятий, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, сообщает ИА DEITA.RU. со ссылкой на НЕВСКИЕ НОВОСТИ.

Подробностями Анна Попова поделилась в эфире «России 24». Руководитель надзорного ведомства заявила, что выход из ограничений будет таким же постепенным, как и вход в них.

Финальным аккордом стане разрешение проведения массовых мероприятий. При этом Попова подчеркнула, что все зависит от поведения россиян и от того, как они будут соблюдать режим самоизоляции.

НЕВСКИЕ НОВОСТИ ранее писали, что глава Роспотребнадзора сказала, сколько придется жить с ограничениями из-за КОВИД. По ее словам, ограничения в какой-то мере будут оставаться до тех пор, пока не будет разработана вакцина или лекарство от вируса.

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