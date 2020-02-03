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Роспотребнадзор рассказал о новых заболевших вирусом в России
Людей изолируют и лечат, а с сегодняшнего дня их можно депортировать в их страны
В Роспотребнадзоре рассказали, что в России на данный момент
не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает DEITA.RU. Всего, как пишет РИА
Новости, в стране зафиксировано 2 случая заболевания.
По данным пресс-службы Роспотребнадзора, оба заболевших проходят лечение в России. Два больных – граждане Китая. Их изолировали от общества и предоставляют необходимое лечение. А с сегодняшнего дня их могут депортировать в родную страну – такое распоряжение дал глава российского правительства Михаил Мишустин.
Своеобразной депортацией занимается и Китай: власти страны начали искать по миру жителей Уханя и возвращать их на родину. Специальные чартерные рейсы, которые отправились за этими людьми, уже вернули в город почти 400 человек.