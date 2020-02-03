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6 Декабрь 2019, 18:15

Роспотребнадзор рассказал о новых заболевших вирусом в России

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Людей изолируют и лечат, а с сегодняшнего дня их можно депортировать в их страны

В Роспотребнадзоре рассказали, что в России на данный момент не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает DEITA.RU. Всего, как пишет РИА Новости, в стране зафиксировано 2 случая заболевания.

По данным пресс-службы Роспотребнадзора, оба заболевших проходят лечение в России. Два больных – граждане Китая. Их изолировали от общества и предоставляют необходимое лечение. А с сегодняшнего дня их могут депортировать в родную страну – такое распоряжение дал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Своеобразной депортацией занимается и Китай: власти страны начали искать по миру жителей Уханя и возвращать их на родину. Специальные чартерные рейсы, которые отправились за этими людьми, уже вернули в город почти 400 человек.

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