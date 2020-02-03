Роспотребнадзор рассказал о новых заболевших вирусом в России

В Роспотребнадзоре рассказали, что в России на данный момент не было выявлено новых случаев заболевания коронавирусом, сообщает DEITA.RU. Всего, как пишет РИА Новости, в стране зафиксировано 2 случая заболевания.



По данным пресс-службы Роспотребнадзора, оба заболевших проходят лечение в России. Два больных – граждане Китая. Их изолировали от общества и предоставляют необходимое лечение. А с сегодняшнего дня их могут депортировать в родную страну – такое распоряжение дал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Своеобразной депортацией занимается и Китай: власти страны начали искать по миру жителей Уханя и возвращать их на родину. Специальные чартерные рейсы, которые отправились за этими людьми, уже вернули в город почти 400 человек.