Роспотребнадзор рассказал о первом этапе выхода из самоизоляции

В субботу, 9 мая, интернет-ресурсу стопкоронавирус.рф специалист Роспотребнадзора рассказала, как будет проходить снятие ограничительных мер направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам Татьяны Руженцовой, вначале будут разрешены прогулки на улице и занятия спортом, главным условием станет соблюдение дистанции. Разрешат работу магазинам, реализующим непродовольственные товары и оказывающие разного рода услуги.

Соответствующие решения о снятии ограничений будут принимать региональные власти.

Напомним, что Роспотребнадзор предлагает снимать карантин в три этапа. В Приморье губернатор заявлял, что карантинные меры будут наоборот усилены, уже сейчас ввели ограничение на посещение города Находки.