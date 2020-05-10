Роспотребнадзор рассказал о первом этапе выхода из самоизоляции

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Окончательные даты примут региональные власти
В субботу, 9 мая, интернет-ресурсу стопкоронавирус.рф специалист Роспотребнадзора рассказала, как будет проходить снятие ограничительных мер направленных на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает ИА DEITA.RU.
По словам Татьяны Руженцовой, вначале будут разрешены прогулки на улице и занятия спортом, главным условием станет соблюдение дистанции. Разрешат работу магазинам, реализующим непродовольственные товары и оказывающие разного рода услуги.
Соответствующие решения о снятии ограничений будут принимать региональные власти.
Напомним, что Роспотребнадзор предлагает снимать карантин в три этапа. В Приморье губернатор заявлял, что карантинные меры будут наоборот усилены, уже сейчас ввели ограничение на посещение города Находки.