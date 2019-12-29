Роспотребнадзор рассказал об опасной косметике

Ведомство напомнило ряд правил, которыми следует руководствоваться при покупке косметической и парфюмерной продукции, сообщает DEITA.RU.

В первую очередь необходимо обращать внимание на информацию, представленную на этикетке. На ней должен быть указан состав продукции, производитель и срок годности товара, а также сведения о противопоказаниях, если таковые имеются.

Подбирая палитру косметических средств также следует помнить о безопасности. Наносить то или иное средство лучше на тыльную сторону ладони, для того, чтобы обезопасить себя от передачи инфекции посредством тестеров. При этом желательно использовать ватный диск или палочку. Кроме того, нежелательно наносить косметику при выборе непосредственно на лицо, глаза или губы, так как такие действия лишь повышают риск инфицирования.

Роспотребнадзор рекомендует приобретать косметику и парфюмерию в специализированных магазинах, в которых смогут предоставить документы, подтверждающие безопасность реализуемой продукции.

Раннее Роспотребнадзор сообщил об опасности, которые таят в себе купюры. При передаче денег вероятно заражение гриппом. Ведомство рассказало о практике зарубежных стран, где банкноты подвергаются специальной обработке для устранения риска инфицирования.

Софья Корф