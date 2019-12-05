Роспотребнадзор рассказал, почему россияне не любят такси

Роспортребнадзор проанализировал входящие звонки россиян на «горячую линию» и оценил, что именно в работе такси не нравится россиянам и вызывает их жалобы, сообщает DEITA.RU.

Чаще всего россиян раздражает, когда поданная машина задерживается. Часто бывает и так, что смс или звонок о том, что автомобиль подъехал, уже поступил к заказчику – а вот самого авто просто нет на месте.

После этого цены на такси волшебным образом «растут» прямо по пути – некоторые шоферы пытаются «набить цену», ссылаясь на пробки и непогоду, которая затрудняет их путь.

«Один раз таксист взял заказ, но потом просто отказался вести меня в центр. Я живу чуть выше жд-вокзала, и таксист заявил, что не повезет меня туда, потому что не знает, как там потом развернуться. Отлично, но зачем ты вообще брал заказ, раз это настолько сложно»? – недоумевает жительница Владивостока Валерия.

Кроме того, как отмечает ведомство, многие пассажиры жалуются на крайне грязные салоны, отсутствие ремней безопасности даже на передних сидениях, курящих и хамящих водителях.

Жалуются россияне на услуги такси почти не переставая – всего за пару недель – с 11 по 15 ноября, в Роспотребнадзор поступило больше двух тысяч звонков на «горячую линию», 2,7 тысяч человек обратились за консультацией, 120 – написало письменные обращения, и 300 россиян получили личные консультации от экспертов.

Александра Маслова