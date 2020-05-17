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Роспотребнадзор сделал заявление по отпускам для россиян

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Пока что в ведомстве посоветовали надеяться

Пока что ни один специалист не может дать точного прогноза о том, состоится ли отпускной сезон для россиян этим летом. Пока что выезды заграницу и даже на местные курорты строго закрыты из-за карантинных ограничений, сообщает ИА DEITA.RU.

Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, итоговое решение будет зависеть от темпов распространения COVID-19 в стране.

- Нужно будет ориентироваться на ближайшие две недели. Пока что летние отпуска можно отнести к категории больших и правильных, но надежд, - обозначила глава ведомства.

Отметим, что в России на данный момент выявлено 272 тысячи случаев заболевания, 63 тысячи человек выздоровело, 2,5 тысячи скончалось. 

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