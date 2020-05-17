Новости
Врач: Теперь быть воспитанным человеком – значит вооружиться маской
18 Май 2020, 16:45
Как получить детское пособие — рассказали власти Приморья
18 Май 2020, 16:15
В Приморье возбудили уголовные дела за контрабанду лесоматериалов
18 Май 2020, 15:45
Минтруд: Пенсионные накопления россиян снизятся уже в следующем году
18 Май 2020, 15:15
В городе президентского внимания предупреждают о плохой дороге ярким плакатом
18 Май 2020, 14:45
Во Владивостоке реконструируют важный надземный переход
18 Май 2020, 14:15
Победителей не будет: итоги школьных олимпиад зачтут по-другому
18 Май 2020, 13:45
Россиян хотят ещё больше огородить от спиртного
18 Май 2020, 13:15
Роспотребнадзор сделал заявление по отпускам для россиян
Пока что в ведомстве посоветовали надеяться
Пока что ни один специалист не может дать точного прогноза о том, состоится ли отпускной сезон для россиян этим летом. Пока что выезды заграницу и даже на местные курорты строго закрыты из-за карантинных ограничений, сообщает ИА DEITA.RU.
Как отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, итоговое решение будет зависеть от темпов распространения COVID-19 в стране.
- Нужно будет ориентироваться на ближайшие две недели. Пока что летние отпуска можно отнести к категории больших и правильных, но надежд, - обозначила глава ведомства.
Отметим, что в России на данный момент выявлено 272 тысячи случаев заболевания, 63 тысячи человек выздоровело, 2,5 тысячи скончалось.