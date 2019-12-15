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Роспотребнадзор сказал, какой алкоголь брать запрещено

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В преддверие новогодних праздников важно помнить о правилах выбора качественного алкоголя. О них россиянам напомнил Роспотребнадзор, сообщает DEITA.RU.

Важно приобретать алкогольные напитки в проверенных местах с лицензией на продажу «горячительного». Важно помнить, что в ларьках или павильонах, а тем более с рук недобросовестные торговцы могут сбыть некачественные напитки, употребление которых может повлечь за собой отравление. То же самое касается приобретения алкоголя посредством интернета. В отдельных случаях некачественный товар может угрожать и жизни человека.

При покупке следует обратить внимание на этикетку. Обязательно наличие федеральной или акцизная марки, штрих-кода с информацией о производителей, должна быть лицензия и дата розлива. При этом Роспотребнадзор отмечает, что название продукции на марке должно совпадать с наименованием на этикетке.

Согласно аналитике Nielsen, россияне планируют выделить почти четыре тысячи рублей для покупки горячительных напитков к новогоднему столу. Подавляющее большинство — более восьмидесяти процентов желают купить шампанское и иные игристые вина, чуть более половины опрошенных — вино, а сорок процентов — «беленькую».

Софья Корф

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