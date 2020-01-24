telegr wh call

Новости

Нарушители земельного закона заплатили 6 млн рублей в Приморье

24 Январь 2020, 12:40

Apple может уйти из России: что ждать от закона о предустановке российского софта

24 Январь 2020, 12:20

Роспотребнадзор сообщил, что делать, чтобы не заразиться вирусом из Китая

24 Январь 2020, 12:00

Минвостокразвития рапортует: Дальний Восток ждет прекрасное будущее

24 Январь 2020, 11:40

Сенаторы предложили увеличить оклад учителям в два раза

24 Январь 2020, 11:20

Признаки вируса из Китая нашли у четверых приморцев

24 Январь 2020, 11:00

Госдума поддержала Яровую и закон о школьном питании

24 Январь 2020, 10:40

Дальний Восток ввел собственные меры защиты от коронавируса

24 Январь 2020, 10:20

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Роспотребнадзор сообщил, что делать, чтобы не заразиться вирусом из Китая

вирус

Бутилированная вода, медицинские маски и мытьё рук – данные меры могут снизить риск заражения новым инфекционным заболеванием из Китая, сообщает DEITA.RU.

Приморское отделение Роспотребнадзора в связи с продолжающейся регистрацией заболевания в Китае составило ряд рекомендаций, соблюдение которых может позволить избежать заражения.

Специалисты рекомендуют употреблять бутилированную воду, а также употреблять в пищу лишь термически обработанные продукты. Также меры, которым детей учат с малых лет, не теряют своей актуальности – необходимо мыть руки перед каждым приёмом пищи, а также после прогулок, и после пребывания в местах массового скопления людей.

Рекомендуется носить медицинские маски. Кроме того, как сообщает Роспотребнадзор, желательно избегать посещения рынков, где продаются морепродукты и животные. О зоопарках также необходимо временно забыть, как и о различных выставках-террариумах и иных мероприятиях с привлечением животных.

Управление Роспотребнадзора предупреждает, что заниматься самолечением не нужно, и рекомендует при первом подозрении на инфекцию обращаться за помощью к медикам. Персоналу медицинского учреждения необходимо сообщить, в каком городе Китая пребывал турист и какое время находился за рубежом.

Напомним, в Приморском крае усилены меры за контролем состояния здоровья граждан, прибывающих из-за рубежа. Специалисты контролируют приезжих как на транспорте – водном, автомобильном и авиа, так и при помощи специального инфракрасного оборудования, установленного в аэропорту Владивостока.

Софья Корф

Читайте также:

Дальний Восток ввел собственные меры защиты от коронавируса

Китайский вирус ударил по приоритету Приморья

На Уссурийской таможне ищут китайский вирус

Популярное

Цифровое телевещание в Приморье отключат на профилактику

Потерявшим вклады россиянам дадут по 5 млн рублей

Бесплатно отдохнуть в санатории сможет ряд приморских льготников

Приморская ГИБДД будет искать пьяных водителей
Loading...
Загрузка...
Загрузка...