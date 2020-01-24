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Роспотребнадзор сообщил, что делать, чтобы не заразиться вирусом из Китая
Бутилированная вода, медицинские маски и мытьё рук – данные меры могут снизить риск заражения новым инфекционным заболеванием из Китая, сообщает DEITA.RU.
Приморское отделение Роспотребнадзора в связи с продолжающейся регистрацией заболевания в Китае составило ряд рекомендаций, соблюдение которых может позволить избежать заражения.
Специалисты рекомендуют употреблять бутилированную воду, а также употреблять в пищу лишь термически обработанные продукты. Также меры, которым детей учат с малых лет, не теряют своей актуальности – необходимо мыть руки перед каждым приёмом пищи, а также после прогулок, и после пребывания в местах массового скопления людей.
Рекомендуется носить медицинские маски. Кроме того, как сообщает Роспотребнадзор, желательно избегать посещения рынков, где продаются морепродукты и животные. О зоопарках также необходимо временно забыть, как и о различных выставках-террариумах и иных мероприятиях с привлечением животных.
Управление Роспотребнадзора предупреждает, что заниматься самолечением не нужно, и рекомендует при первом подозрении на инфекцию обращаться за помощью к медикам. Персоналу медицинского учреждения необходимо сообщить, в каком городе Китая пребывал турист и какое время находился за рубежом.
Напомним, в Приморском крае усилены меры за контролем состояния здоровья граждан, прибывающих из-за рубежа. Специалисты контролируют приезжих как на транспорте – водном, автомобильном и авиа, так и при помощи специального инфракрасного оборудования, установленного в аэропорту Владивостока.
Софья Корф