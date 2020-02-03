Роспотребнадзор усмотрел «общие корни» у жалоб на угольную пыль в Приморье

Ряд заявлений вызвал недоумение у жителей Приморского края, сообщает DEITA.RU.

В целом стивидоры Находки потратили на меры по пылеподавлению 2,6 миллиарда рублей, и от этого есть реальный эффект, было заявлено на межведсовещании, проведенном замглавы дальневосточного транспортного прокурора Михаила Степчука.

Конечно, не все предприятия добросовестно выполняют пункты соглашения, за что их закрывают до выполнения предписаний, заявили представители прокуратуры.

Но на хорошую работу в этом направлении указывает и снижение жалоб на угольную пыль от населения, считают ответственные лица. А те, что есть, имеют такой стиль, что на них пришлось пожаловаться силовикам, заявили представители Роспотребнадзора.

«Стоит отметить характер поступлений жалоб от населения – всплесками и стиль их написания, который указывает на явно имеющиеся общие корни. Информация об этом уже передана нами в правоохранительные органы с просьбой дать соответствующую оценку», - заявил замглавы Дальневосточного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Вадим Сонин.

Кроме того, Роспотребнадзор по Приморскому краю проанализировал статистику приморского Минздрава и заявил, что заболеваемость жителей Находки не превышает средних показателей по региону.