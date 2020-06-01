Роспотребнадзор ужесточил требования к открытию ресторанов и кафе

Предприятиям общепита грозят более жесткие меры в организации работы после снятия карантина, сообщает ИА DEITA.RU.

Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации, подписанные главой ведомства Анной Поповой. Некоторые ограничения в итоге станут жестче, чем предполагалось ранее.

Так, в общем и целом рекомендации практически идентичны опубликованным ранее для бассейнов и фитнес-центров. Каждое утро сотрудники проходят «входной контроль» по замеру температуры. Тех, у кого будут выявлены симптомы ОРВИ, сразу отправят домой.

Весь персонал должен быть обеспечен масками и перчатками из расчета их замены раз в три часа.

Собранные маски официанты и бармены должны будут сложить в герметичный пакет и утилизировать в контейнер. Также обязательно наличие общедоступного антисептика на входе.

Между тем, Роспотребнадзор решил рассадить россиян еще дальше друг от друга, чем это предполагалось ранее.

Согласно рекомендациям, столь должны быть размещены не в метре, а на расстоянии в полтора метра. Влажную уборку обяжут проводить дважды в день, а все внешние поверхности - дверные ручки, выключатели, поручни - обрабатывать дезинфицирующими средствами каждые 2-4 часа.

Также Роспотребнадзор убрал из рекомендации прежнюю схему постепенного снятия карантина и начала работы. Если раньше предполагалось, что на первом этапе заведения будут работать исключительно на вынос и доставку, а далее откроются места площадью не больше 50 кв м, то сейчас эти этапы из текста убрали. Это значит, что конкретные даты открытия и смягчения карантина по-прежнему не ясны.

Ранее мэр Москвы и глава штаба по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин сообщил, что общепит из всех закрытых предприятий откроется в последнюю очередь.

Эта информация пришлась не по нраву федерации рестораторов и отельеров. Они предложили трехэтапный выход из карантина с кульминацией в виде разрешения проведения любых массовых мероприятий численностью до 100 человек , но эта схема была отвернута.