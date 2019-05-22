Ведомство поставило точку в деликатном вопросе, сообщает DEITA.RU.



Накануне в соцсетях разгорелся спор о том, можно ли ходить в бассейны в раздельных купальниках. Тему начала жительница города Набережные Челны, возмущенная тем, что администрация местного бассейна запретила ей плавать в таком купальнике.

В Роспотребнадзоре прокомментировали такое решение администрации бассейна. Оказалось, что в СанПиН нет никаких требований насчет внешнего вида купальников для женщин. Однако руководство бассейнов может устанавливать свои правила относительно купальных костюмов, тапочек и шапочек для бассейна.

Таким образом, специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу: в споре бассейна и клиентки виновата клиентка. Женщина нарушила внутренние правила учреждения. Чтобы плавать в этом бассейне, она должна купить слитный купальник.

Елена Миронова