Роспотребнадзор проверит частную сыроварню в Нижегородской области, сообщает DEITA.RU. Об этом информируют в ведомстве.

Накануне местные СМИ показали сюжет о том, что в Воротынском районе работники одного из предприятий по изготовлению молочной продукции варят сыр и плетут косички голыми руками.

Более того, они находятся на рабочих местах совершенно в неподобающем виде. Так, иностранцы, которые трудятся в данной компании, переносят сыр, крепко прижимая к обнажённому торсу. Сами же гастарбайтеры ходят по цеху в трусах-шортах.

После ознакомления с роликом, было принято решение организовать внеплановую проверку на предприятии.

По словам журналистов, которые подготовили репортаж, им подкинули сыр, после чего обвинили в краже. Но и это не самое страшное — дерзкие бизнесмены разбили камеру и губу оператору.

Екатерина Брязгунова