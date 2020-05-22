Росреестр рассказал, как получить госуслуги

В условиях действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) Управление Росреестра по Приморскому краю продолжает исполнять функции по оказанию государственных услуг Росреестра дистанционно, без непосредственного взаимодействия с заявителями, сообщили ИА DEITA.RU в ведомстве.

Подача документов на государственную регистрацию прав, государственный кадастровый учет и получение сведений из ЕГРН доступна в электронном виде на портале электронных услуг Росреестра. Центральным аппаратом Росреестра принимаются необходимые меры для бесперебойной работы электронных сервисов.

Если лично подать заявление через портал Росреестра заявителю затруднительно, то можно обратиться к нотариусу для совершения сделки в нотариальной форме. Нотариус наделен полномочиями подачи заявлений на государственную регистрацию права на объект недвижимости, возникшего на основании нотариально удостоверенной сделки, в электронном виде (статья 15 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»).

Заявителям, у которых кредитные организации требуют предоставить сведения из ЕГРН о принадлежности объекта недвижимости, зарегистрированных правах разъясняется, что в соответствии со статьей 62 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» страховые и кредитные организации самостоятельно запрашивают и получают в органе регистрации прав сведения, содержащиеся в ЕГРН, только в электронной форме.

При предоставлении сведений в форме электронного документа такой документ заверяется усиленной квалифицированной электронной подписью органа регистрации прав. Соответственно, предоставление в кредитные организации выписок из ЕГРН на бумажном носителе, заверенных печатью органа регистрации прав, не требуется.

Возможность получения сведений из ЕГРН в электронном виде также есть у органов государственной власти и местного самоуправления при предоставлении ими государственных и муниципальных услуг.

Дополнительно сообщается, что информация о необходимых документах и порядке подачи заявлений собрана в разделе «Жизненные ситуации» сайта Росреестра (rosreestr.ru). Если у вас возникнут вопросы, специалисты Ведомственного центра телефонного обслуживания Росреестра круглосуточно готовы ответить на них по телефону: 8 800 100-34-34 (звонок по России бесплатный).

Государственная услуга по выдаче документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ) осуществляется Управлением в установленном порядке и сроки, но также без непосредственного взаимодействия с заявителями.

Документы ГФДЗ в части пунктов государственной геодезической сети будут направляться на адрес электронной почты, указанный в заявлении, с досылкой почтовым отправлением, а землеустроительные документы - почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.

Заявления о пересмотре кадастровой стоимости объекта недвижимости можно подать в Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра по Приморскому краю посредством почтового отправления.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с принятием Правительством Российской Федерации неотложных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID19) заседание Комиссии будет проходить без приглашения заявителя.

Управление сообщает, что с 1 апреля по 31 декабря 2020 года приостановлено проведение плановых и внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых включены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Направить заявление в Управление Росреестра по вопросам оказания государственных услуг и реализации контрольных функций можно одним из следующих способов:

по почте: 690090, Владивосток, ул. Посьетская, д. 48;

на адрес электронной почты 25_upr@rosreestr.ru;

опустить в специальный бокс для корреспонденции, размещенный в холле 1-го этажа административного здания на ул.Посьетская, д.48 в г.Владивостоке.