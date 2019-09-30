Россельхознадзор обвинил производителей молока в завышении цен

Комментарий пришлось давать после заявлений союза производителей, сообщает DEITA.RU.



В России с 1 ноября станет обязательным заполнение электронного ветеринарного сертификата для молока, кисломолочной продукции и мороженого. Гендиректор «Союзмолока» (союз производителей) предупредил: это может привести в росту себестоимости продукции на 3%.

Такое заявление возмутило Россельхознадзор. Пресс-секретарь федерального ведомства Юлия Мелано заявила: к росту может привести только истерия, которую производителям сейчас выгодно поднимать.

А вот переход на электронные сертификаты на молочку, по расчетам ведомтсва, может только снизить цену.

Елена Миронова