Новости
Шойгу опять обскакал США
30 Сентябрь 2019, 23:15
Порядка 250 рабочих мест появится на новых заводах в ТОР «Надеждинская»
30 Сентябрь 2019, 23:12
Ремонт важной трассы ведется в Приморье
30 Сентябрь 2019, 22:59
Россельхознадзор обвинил производителей молока в завышении цен
30 Сентябрь 2019, 22:45
Приморцы приняли участие в 76 экологических акциях
30 Сентябрь 2019, 22:30
В России появился новый «порог бедности»
30 Сентябрь 2019, 22:15
Объекты и системы ЖКХ Приморского края на 94,6% готовы к зимнему периоду
30 Сентябрь 2019, 22:07
Дополнительные льготы получат приморцы
30 Сентябрь 2019, 21:57
Россельхознадзор обвинил производителей молока в завышении цен
30 Сентябрь 2019, 22:45
Комментарий пришлось давать после заявлений союза
производителей, сообщает DEITA.RU.
В России с 1 ноября станет обязательным заполнение электронного ветеринарного сертификата для молока, кисломолочной продукции и мороженого. Гендиректор «Союзмолока» (союз производителей) предупредил: это может привести в росту себестоимости продукции на 3%.
Такое заявление возмутило Россельхознадзор. Пресс-секретарь федерального ведомства Юлия Мелано заявила: к росту может привести только истерия, которую производителям сейчас выгодно поднимать.
А вот переход на электронные сертификаты на молочку, по расчетам ведомтсва, может только снизить цену.
Елена Миронова