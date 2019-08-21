Бизнесмены Приморского края смогут лично задать вопросы специалистам приморского отделения Управления Россельхознадзора, сообщает DEITA.RU. Для этого необходимо будет посетить администрацию Приморского края по ул. Светланская, 22 в пятницу, 30 августа в 9:00. Встреча пройдёт в большом зале, при этом регистрироваться для участия не нужно – прийти сможет любой желающий.

Деятели бизнеса смогут лучше понять работу автоматизированной системы «Меркурий». Она разработана для проведения электронной сертификации грузов, которые подлежат государственному ветеринарному контролю на территории России. Специалисты ответят на вопросы бизнесменов, и разберут основные ошибки при работе с системой. Помимо этого, эксперты озвучат правильный алгоритм действий в случае технических неполадок «Меркурия».

Вопросы по теме бизнесмены Приморья смогут отправить заранее с помощью электронной формы, это поспособствует даче более полных ответов в случае индивидуальных сложных эпизодов работы с системой.

Специалисты департамента экономики и развития предпринимательства Приморского края отмечают, что встречи с бизнесменами региона проводятся на регулярной основе. Это необходимо для создания благоприятного климата для бизнес-работы предпринимателей. Приморский край по итогам 2018 года поднялся с 79 на 55 позицию в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в регионах РФ. Улучшение показателей произошло во многом вследствие прямого сотрудничества представителей региональной власти с предпринимателями Приморья.

Мероприятие состоится в рамках государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края».

Софья Корф