Россельхознадзор: запрета на поставки из Китая нет

Границы ни для товаров, ни для туристов из Китая в Приморье не закрыты – просто к последним проявляют повышенное внимание из-за коронавируса. В то же время, риски относительно китайского вируса никак не сказались на поставках из КНР через таможенные пункты пропуска, сообщает DEITA.RU.

На прошедшем в правительстве Приморья 29 января брифинге в Управлении Россельхознадзора по Приморскому краю отметили, что пункты пропуска из Китая в регион закрыты в двустороннем порядке, однако это касается только пассажирских перевозок. На вопрос о том, есть ли запрет на перевозку овощей, фруктов, чая, бытовой химии и других крупных партий товаров из КНР, замруководителя ведомства в крае, Марина Ковтун, ответила отрицательно. В то же время, к продукции, перевозимой обычными туристами, особенно из Китая, ведомства приглядываются особенно пристально.

«У нас налажено оперативное взаимодействие с управлением Роспотребнадзора, с Дальневосточным таможенным направлением. Что касается (ДВТУ) – они незамедлительно информируют нас о выявлении подконтрольной продукции, в ручной клади или багаже, - добавила замрук краевого Россельхознадзора.

Евгений Черемухин