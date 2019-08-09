Накануне в России была зафиксирована самая низкая безработица, однако радоваться рано. Пенсионная реформа, которая бодрым маршем шагает по стране, скоро это исправит, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Институт региональной экспертизы.

Напомним, с 2019 года в России стартовала пенсионная реформа. Уже в 2023 году женщины начнут выходить на пенсию с 60 лет, а мужчины — с 65. Такой маневр, по мнению российского правительства, должен был решить несколько важных проблем, в том числе увеличить количество трудящихся. Ведь уже сегодня на одного пенсионера приходится 1,2 работника.

Несмотря на все вычисления и прогнозы, желаемое не стало действительностью. Во-первых, в регионах, где нет работы, повышенное пособие по безработице на уровне МРОТ для предпенсионеров стало прекрасной альтернативой труду. Проще говоря, если в отдаленных деревнях работы нет, то теперь есть пособие, которое может оказаться даже больше, чем средняя зарплата в селе.

Стоит отметить, что предприниматели не хотят брать на работу предпенсионеров, а если и берут — предлагают им неквалифицированный низкооплачиваемый труд. И понятно, что заставить их взять на работу человека фактически невозможно, уважительная причина для отказа найдется всегда.

Также эксперты института отмечают, что меры по переподготовке кадров серебряного возраста еще пока не работают в полной мере.

Екатерина Брязгунова