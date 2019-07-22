Объединение стран начнётся с создания общей платёжной единицы, сообщает DEITA.RU.

Интеграция России и Белоруссии, запланированная на ближайшие годы, может продолжиться появлением в обороте обеих государств единой валюты.

Об этом заявила глава Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, которая отметила, что в текущем году исполняется 20 лет с момента подписания союзного договора между странами.

По словам спикера российского сената, создание общих денег должно стать следующим шагом в укреплении и развитии отношений России и Белоруссии.

По мнению Матвиенко, только при этом условии можно будет говорить о стратегическом планировании в рамках союзного государства.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали дальнейшие шаги по интеграции.

Дмитрий Шевченко