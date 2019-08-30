Президент Грузии Саломе Зурабишвили выдвинула Российской Федерации условия, при которых отношения между странами могут быть возобновлены, сообщает DEITA.RU.

Главное требование, выдвинутое грузинским лидером, сводится к тому, чтобы Москва перестала строить свои взаимоотношения с Грузией в формате принуждения. Только после этого возможен диалог.

Как отметила деловая газета «Взгляд», такую риторику не поняли не только в российской столице, но и в самой Грузии. Отмечается, что такие заявления делал скандальный президент Михаил Саакашвили.

Напомним, что отношения после военного конфликта с Грузией в 2006 году восстановились у России только через несколько лет. Это произошло после того, как к власти пришла партия «Грузинская мечта». В июне 2019 года отношения снова сошли на нет.

Екатерина Брязгунова