Специалисты по климату предупреждают о возможных катаклизмах, сообщает DEITA.RU со ссылкой на телеканал "Звезда".

Климатолог Александр Чернокульский рассказал в эфире, что в ближайшие пять лет Россию может ожидать аномально жаркая погода. По его словам, возникновение температурной аномалии имеет высокие шансы.



При этом, эксперт пока не может точно сказать, где именно россиянам следует ожидать непривычно высоких температур. Основных варианта два: либо Сибирь, либо европейская часть страны.

Климатолог разъяснил, что когда устанавливается блокирующий антициклон, условно в одной его части происходит заток тепла, в другой части — заток холода. В качестве примера он привел пример Западной Европы, где в этом году наблюдалась температура 42–44 градуса тепла.

Дмитрий Шевченко