России предрекли всплеск заболеваемости коронавирусом

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Увеличение количества инфицированных связывают с нарушениями режима самоизоляции

Из-за массовых прогулок в период майских праздников, в скором времени медикам придётся констатировать всё больше случаев инфицирования COVID-19, сообщает ИА DEITA.RU. Такого мнения придерживается Иван Коновалов доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н. И. Пирогова.

Россияне не в силах усидеть дома, наблюдая за окном погожую, теплую, весеннюю погоду – то и дело в городах фиксируют нарушение режима самоизоляции. Однако прогулки в период эпидемии совсем не безобидное мероприятие. Иван Коновалов полагает, что уже через 7-14 дней стоит ожидать очередной всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет портал «360tv».

По такой же причине не предвидится и выхода на плато по заболеваемости, считает специалист. Для выхода на плато необходимо отсутствие роста заболеваемости, о чём пока говорить рано.

Иван Коновалов предупреждает, если люди будут думать, что переболеют рано или поздно все, то тяжёлых случаев будет во много раз больше, а медучреждения будут переполнены.

Тем временем в Приморье индекс самоизоляции находится в точке наиболее низкого значения – он не превышает полутора баллов, а в столице края – Владивостоке он и вовсе составил 1,2 балла. Желание прогуляться в солнечный день, по всей видимости, выше мер предосторожности и заботы о собственном здоровье.

Сбудется ли прогноз инфекциониста – покажет лишь время.

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