Возможность перехода России на экономику замкнутого цикла оценил эксперт, сообщает DEITA.RU.

Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин обдумал, сколько времени потребуется России для перехода на иную модель, в основе которой окажутся возобновляемые ресурсы. Он уверен, что задача выполнима, но времени однозначно требует больше, чем год – два. Другим странам, подчеркнул министр, потребовалось 50-60 лет, чтобы перестроиться.

Кобылкин уточняет, что наибольшие сложности вызывает переход на новую систему обращения с мусором. Здесь приходится работать с нуля и на всей территории страны. Тем не менее – убежден министр – мы справимся.

Анастасия Туркова