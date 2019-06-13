Социологи и экономисты международной группы экспертов Института экономики и мира обнародовали Глобальный индекс миролюбивости, сообщает DEITA.RU.

Как пишет РИА Новости, самой безопасной страной в мире остается Исландия. Россия опустилась на одну строчку, заняв 154 место из 163 стран. При этом аналитики отмечают, что ситуация в нашей стране несколько улучшилась по девяти различным показателям, и ухудшилась только по одному: количество смертей от внешних конфликтов, что связано с военными действиями России в Сирии.

Самой небезопасной страной мира в 2018 году стал Афганистан. Предпоследнюю строчку в рейтинге заняла Сирия.

Ранее кандидат политических наук, доцент ДВФУ, эксперт Российского института стратегических исследований, член Российского общества политологов Петр Самойленко отметил, что взаимоотношения России и стран Европы в историческом плане никогда не отличались долговременным стратегическим партнерством.

Дмитрий Санников