Представитель авиакомпании объяснил это заботой о самих пассажирах и об имидже, сообщает DEITA.RU.



Авиакомпания «Победа» ввела запрет на употребление слова «пассажир» для всех своих сотрудников. Распоряжение о запрете подписано генеральным директором.

По мнению руководства лоукостера, запрет на использования слова пассажир должно улучшить качество сервиса. Ведь если отноиться к человеку как к клиенту сервиса, то качество работы будет лучше. Во всем мире авиакомпании называют пассажиров клиентами, и именно ради клиентов и стоит работать.

Ранее авиакомпания не раз оказывалась в центре скандала из-за жестких норм провоза багажа. Клиентов не пускали на борт даже с ноутбуками.

Елена Миронова