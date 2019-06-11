Производитель китайских смартфонов Huawei нашел решение своей главной проблемы. Компания планирует оснащать свои гаджеты российской операционной системой «Аврора». Именно ей хотят заменить американский Android, который по решению США больше не будет обновляться, сообщает DEITA.RU.

Как информирует издание The Bell, ОС «Аврора» принадлежит российской компании «Ростелеком», а также предпринимателю Григорию Березкину. Известно, что заинтересованные стороны уже встретились и обсудили некоторые моменты сотрудничества.

Напомним, месяцем ранее компания Google оставила без программного обеспечения смартфоны китайской фирмы Huawei. Обновления для этих гаджетов будет предоставляться еще три месяца, то есть до августа 2019 года.

Здесь стоит отметить, что на российском рынке около 50 процентов смартфонов — китайские. При этом смартфон Huawei Honor 7A Pro стоимостью порядка девяти тысяч рублей входит в топ-3 лучших телефонов, цена которых не превышает 12 тысяч рублей.

Екатерина Брязгунова