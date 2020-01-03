Российская казна похудеет в новом году

Цены на российскую нефть снова снизятся в 2020 году, сообщает DEITA.RU.



Экономисты предрекли очередное снижение цен на нефть российской марки Urals. Прогноз дали в ценовом агентстве Argus.

Как отметил в интервью «Известиям» глава направления «Нефть и нефтепродукты» Сергей Агибалов, из-за изменения норм по содержанию серы в судовом топливе, российская нефть, которая идет на экспорт потеряет в цене. Предположительно, скидка по сравнению с североморской нефтью составит 4 доллара за баррель.

По прогнозам агентства, в 2020 году средняя стоимость барреля российской нефти составит 59,6 доллара. В 2019 году – 63,3 доллара. Это значит, что доходы российской казны сократятся.

Елена Миронова