Российская казна похудеет в новом году

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Цены на российскую нефть снова снизятся в 2020 году, сообщает
DEITA.RU.
Экономисты предрекли очередное снижение цен на нефть российской марки Urals. Прогноз дали в ценовом агентстве Argus.
Как отметил в интервью «Известиям» глава направления «Нефть и нефтепродукты» Сергей Агибалов, из-за изменения норм по содержанию серы в судовом топливе, российская нефть, которая идет на экспорт потеряет в цене. Предположительно, скидка по сравнению с североморской нефтью составит 4 доллара за баррель.
По прогнозам агентства, в 2020 году средняя стоимость барреля российской нефти составит 59,6 доллара. В 2019 году – 63,3 доллара. Это значит, что доходы российской казны сократятся.
Елена Миронова