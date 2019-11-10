Российская молодежь выбрала между семьей и карьерой

Российская молодежь рассказала о том, какой должна быть их семейная жизнь, сообщает DEITA.RU.

53 процента опрошенных молодых людей, как девушек, так и юношей в возрасте от 20 до 23-х лет, хотят, чтобы отношения в семье были разнозначные. При этом ориентироваться они будут в первую очередь на карьерный рост, а затем уже на семью.

Еще 19 процентов респондентов заявили, что права в семье у обоих партнеров должны быть одинаковы, но самое важное в жизни все-таки должна быть семья, а не карьера.

18 процентов граждан заявили, что мужчина должен работать и обеспечивать семью, а женщина либо работать неполный день в течение всей семейной жизни, либо только в период ухода за детьми.

Примечательно, что за традиционные российские ценности — мужчина обеспечивает семью, а женщина поддерживает домашний уют — выступили менее 10 процентов молодых людей.

Еще одни процент считает, что женщина должна выступать в роли добытчика, а мужчина заниматься семьей и стирать пеленки.

Екатерина Брязгунова