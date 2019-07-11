Российская нефть продается со скидкой после инцидента с загрязнением трубопроводов «Дружбы», нефтяные компании теряют прибыль, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Ленту.ру».

Если говорить конкретнее, потеряла в цене нефть из порта Усть-Луга, даже несмотря на то, что российские трубопроводы приведены в норму, и их качество соответствует ГОСТу. Содержание загрязняющих веществ практически соответствует допустимым показателям, находясь все-таки чуть выше, чем до инцидента.

Но даже этого хватило для того, чтобы покупатели согласились приобретать нефть только по сниженной цене. Предприятие в мае продавало партии нефти со скидками от 0,85 до 10 долларов за баррель.

Для нефтяников это вылилось в потерю пятидесяти миллионов долларов. В дальнейшем может потеряться еще восемьдесят миллионов долларов по той же причине.

Напомним, что после инцидента с загрязнением хлорорганикой, на которое пожаловались в Белоруссии, от российской нефти стали отказываться Украина и Польша, чем территорию которых шли поставки в Европу.

Анастасия Туркова