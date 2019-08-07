Новые технологии стали инструментом злоумышленников, сообщает DEITA.RU.

Генпрокуратура озвучила статистику преступлений за первое полугодие текущего года. Примечательным оказалось то, что уровень IT-преступности вырос в полтора раза в сравнении с показателями прошлого года.



Эксперты констатируют, что нарушители закона стремительно уходят в киберпространство, предпочитая проворачивать свои злые умыслы в режиме онлайн, чем рисковать в реальном мире.

Что касается общей статистики, то с начала года в стране зафиксировано более миллиона преступлений – на 1,9% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

При этом, как отмечают специалисты, стремительный уход преступлений в интернет сферу стал одним из самых заметных трендов.

Дмитрий Шевченко